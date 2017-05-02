Кевин Шаттенкирк: "Третий матч с "Питтсбургом" был серьезным испытанием"

Защитник "Вашингтона" Кевин Шаттенкирк после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (3:2 ОТ, счет в серии – 1-2) выразил удовлетворение победой. Он отметил волевые качества команды. Сам игрок стал автором победного гола в овертайме.

– Сегодняшняя игра была серьезным испытанием, – приводит официальный сайт НХЛ слова Шаттенкирка. – Было множество моментов, когда мы показали, из чего сделаны.