07:43 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кевин Шаттенкирк: "Третий матч с "Питтсбургом" был серьезным испытанием"

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Защитник "Вашингтона" Кевин Шаттенкирк после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (3:2 ОТ, счет в серии – 1-2) выразил удовлетворение победой. Он отметил волевые качества команды. Сам игрок стал автором победного гола в овертайме.

– Сегодняшняя игра была серьезным испытанием, – приводит официальный сайт НХЛ слова Шаттенкирка. – Было множество моментов, когда мы показали, из чего сделаны.

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Werewolf

fifa_guru особенно последние две минуты третьего периода )) вжались в ворота, а могли и третий положить и покончить дело, больший бы был психологический эффект______На счет кубка без Сида не знаю, но Вшей должны проходить и вдвоем с Малычем и Киселем.....

08:14

fifa_guru

особенно последние две минуты третьего периода )) вжались в ворота, а могли и третий положить и покончить дело, больший бы был психологический эффект

07:56