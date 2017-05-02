Кевин Шаттенкирк: "Третий матч с "Питтсбургом" был серьезным испытанием"

Защитник "Вашингтона" Кевин Шаттенкирк после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (3:2 ОТ, счет в серии – 1-2) выразил удовлетворение победой. Он отметил волевые качества команды. Сам игрок стал автором победного гола в овертайме.
– Сегодняшняя игра была серьезным испытанием, – приводит официальный сайт НХЛ слова Шаттенкирка. – Было множество моментов, когда мы показали, из чего сделаны.
Werewolf
fifa_guru особенно последние две минуты третьего периода )) вжались в ворота, а могли и третий положить и покончить дело, больший бы был психологический эффект______На счет кубка без Сида не знаю, но Вшей должны проходить и вдвоем с Малычем и Киселем.....
08:14
fifa_guru
особенно последние две минуты третьего периода )) вжались в ворота, а могли и третий положить и покончить дело, больший бы был психологический эффект
07:56