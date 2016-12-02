Кевин Шаттенкирк: "Прослежу за тем, чтобы Тарасенко вернулся на землю"

Защитник "Сент-Луиса" Кевин Шаттенкирк высоко оценил игру нападающего Владимира Тарасенко матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (5:4). По его словам, "блюзменам" очень повезло, что в их составе выступает 24-летний россиянин. В этой встрече форвард отметился хет-триком.

- Тарасенко лучший хоккеист, с которым я когда-либо играл, - приводит Stltoday слова Шаттенкирка. - Я прослежу за тем, чтобы он завтра вернулся на землю. Он - оружие. "Сент-Луису" повезло, что в его составе выступает такой игрок. Он изменил динамику нашей команды.