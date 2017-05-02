Кевин Шаттенкирк: "Приехали в Питтсбург, чтобы выиграть две игры"

Защитник "Вашингтона" Кевин Шаттенкирк после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с"Питтсбургом" (3:2 ОТ, счет в серии – 1-2) отметил свое хорошее состояние. Сам игрок стал автором победного гола в овертайме.

– Сегодняшняя игра стала серьезной проверкой для нас, – приводит официальный сайт НХЛ слова Шаттенкирка. –Было множество моментов, когда мы показали, из чего сделаны. Для меня же это постепенный процесс. Очевидно, что я чувствую себя совершенно по-другому, нежели 12 часов назад, когда я также стоял перед журналистами. Однако надо сделать все возможное, чтобы перенести это состояние и на следующую игру. Это самое важное.

Сегодня я очень рад, однако мы приехали сюда, чтобы выиграть две игры. Следующая встреча будет еще труднее.