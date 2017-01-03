Кевин Шаттенкирк: "После второго гола Тарасенко стадион затрясся"

Защитник "Сент-Луиса" Кевин Шаттенкирк отметил поддержку болельщиков во время матча "Зимней классики" с "Чикаго" (4:1), который проходил на 45-тысячной бейсбольной арене Busch Stadium. В этой встрече российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко оформил дубль и был признан первой звездой.

- После всех предупреждений о плохой погоде и угроз о срыве матча, о которых сообщалось в последние дни, нам, считаю, очень повезло и с погодой, и с тем, в каких условиях прошел матч, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Шаттенкирка. - Знаете, шум трибун долетал до нас с небольшой задержкой из-за их удаленности, но после второго гола Тарасенко стадион просто затрясся. Сегодня, наверное, был установлен рекорд всех времен по количеству людей, одновременно прокричавших "Let's go Blues"!