10:04 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кевин Шаттенкирк: "После второго гола Тарасенко стадион затрясся"

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Защитник "Сент-Луиса" Кевин Шаттенкирк отметил поддержку болельщиков во время матча "Зимней классики" с "Чикаго" (4:1), который проходил на 45-тысячной бейсбольной арене Busch Stadium. В этой встрече российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко оформил дубль и был признан первой звездой.

- После всех предупреждений о плохой погоде и угроз о срыве матча, о которых сообщалось в последние дни, нам, считаю, очень повезло и с погодой, и с тем, в каких условиях прошел матч, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Шаттенкирка. - Знаете, шум трибун долетал до нас с небольшой задержкой из-за их удаленности, но после второго гола Тарасенко стадион просто затрясся. Сегодня, наверное, был установлен рекорд всех времен по количеству людей, одновременно прокричавших "Let's go Blues"!

 

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/tarasenko-dominates-as-blues-win-their-first-ever-outdoor-game/c-285268734

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