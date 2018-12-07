Кессел, Джонс и Смит - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. КесселДжонсСмит,

Первой звездой признан форвард "Питтсбурга" Фил Кессел, который оформил дубль и отдал две голевые передачи матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Йорком" (6:2).

Второй звездой стал защитник "Коламбуса" Сет Джонс, оформивший дубль в игре с "Филадельфией" (4:3 ОТ).

Третьей звездой назван голкипер "Калгари" Майк Смит, который сыграл на ноль в матче с "Миннесотой" и сделал 31 сэйв (2:0).

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