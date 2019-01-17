Кеслер не хочет уходить из "Анахайма"

Нападающий Райан Кеслер заявил, что не хочет уходить из "Анахайма", несмотря на серию поражений из 12 матчей. Нынешний контракт 34-летнего американца рассчитан до лета 2022 года.
- Я не хочу куда-то переходить, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кеслера. - Мне нравятся мои партнеры. У меня здесь семья. Это надо тоже принимать во внимание. Если клуб планирует перестройку, я сделаю все возможное, чтобы научить ребят быть профессионалами, показать им, что нужно для побед.
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https://www.nhl.com/ru/news/kesler-wants-to-remain-with-ducks/c-303965572
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