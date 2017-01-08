09:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кэри Прайс: "Щербак выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ"

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Голкипер "Монреаля" Кэри Прайс назвал переломным моментом шайбу российского нападающего Никиты Щербака в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (5:3). 21-летний россиянин своим первым же броском поразил ворота соперника и сделал счет 3:2 за секунду до сирены конца периода.

- Шайба, которую забросил Щербак, стала переломной в этом матче, - цитирует пресс-служба лиги Прайса. - Он выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ. "Торонто" отыграл две шайбы и выровнял положение, так что нам нужно было снова переломить ход встречи. Безусловно, этот гол сильно помог команде.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nikita-scherbak-first-nhl-game-with-canadiens/c-285453950

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КОММЕНТАРИИ (1)
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teKilla

Сирена прям-таки финальная была!))) СЭР жги ещё!!!

09:47

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