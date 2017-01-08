Кэри Прайс: "Щербак выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ"

Голкипер "Монреаля" Кэри Прайс назвал переломным моментом шайбу российского нападающего Никиты Щербака в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (5:3). 21-летний россиянин своим первым же броском поразил ворота соперника и сделал счет 3:2 за секунду до сирены конца периода.

- Шайба, которую забросил Щербак, стала переломной в этом матче, - цитирует пресс-служба лиги Прайса. - Он выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ. "Торонто" отыграл две шайбы и выровнял положение, так что нам нужно было снова переломить ход встречи. Безусловно, этот гол сильно помог команде.