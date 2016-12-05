Кэри Прайс: "Радулов всегда спокоен с шайбой"

Голкипер "Монреаля" Кэри Прайс после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (5:4 ОТ) отметил исполнение буллита Александром Радуловым. Вратарь подчеркнул, что за игрой российского форварда интересно наблюдать. Экс-армеец в этой встрече забил гол и сделал две результативных передачи, он был признан первой звездой поединка.

– У него высокий уровень мастерства, и он всегда спокоен с шайбой, – приводит официальный сайт НХЛ слова Прайса. – За ним интересно наблюдать. Что касается буллита, то он часто так забивает на тренировках, поэтому я не удивлен.