Кэри Прайс: "Неважно, какой счет - 0:1 или 0:7"

Вратарь "Монреаля" Кэри Прайс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Миннесоты" (1:7) заявил, что разочарован неудачей. Голкипер добавил, что не думал о замене.

– Независимо от счета, я стараюсь сосредоточиться на каждом следующем броске, – приводит официальный сайт НХЛ слова Прайса. – Неважно, какой счет – 0:1 или 0:7. Конечно, такой результат разочаровывает, но это уже позади, мы должны двигаться дальше. Замена? Я предпочел остаться в игре. Никто другой ведь не мог взять и уйти. Так что я просто оставался вместе со всеми остальными.