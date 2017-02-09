Кэри Прайс: "Не буду мучить себя из-за неудачной серии "Монреаля"

Вратарь "Монреаля" Кэри Прайс заявил, что не беспокоится из-за неудачной серии "Канадиенс". Безголевая серия команды достигла 137 минут 11 секунд.

– Нам нужно поскорее забыть эти поражения, оставив неудачи в прошлом, – приводит официальный сайт НХЛ слова Прайса. – В следующем матче все начнется заново, и мы должны быть к этому готовы.

Серии поражений никогда не воспринимаются легко, но нам нужно продолжать получать удовольствие от хоккея. Не всегда все идет так, как нам того хотелось бы. Постараемся достойно принять этот результат и двигаться дальше. Я не буду мучить себя излишне сильно из-за этой неудачной серии и буду сохранять максимально позитивный настрой.