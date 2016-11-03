09:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кэри Прайс: "Монреаль" гордится стартом сезона"

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Вратарь "Монреаля" Кэри Прайс, отразивший 42 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (3:0), подчеркнул, что команда гордится результатами на старте сезона. "Канадиенс" одержали 9 побед в 10 матчах "регулярки", что является лучшим результатом клуба.

- Безусловно, мы гордимся этим, - приводит официальный сайт НХЛ слова Прайса. - Я думаю, что мы все были очень недовольны тем, как мы завершили прошлый сезон. Мы хотели хорошо стартовать в этом году, доказать, что у нас хорошая команда. Именно этого мы и добились.

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