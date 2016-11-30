09:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кенневилль сомневается в серьезности травмы Анисимова, полученной в матче с "Флоридой"

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Главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль подчеркнул, что более точная информация о характере повреждения нападающего Артема Анисимова появится только после прохождения медицинского обследования. Специалист сомневается, что травма форварда, полученная в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (2:1 Б), окажется серьезной.

В конце третьего периода в ногу 28-летнего россиянина попала шайба после броска одноклубника Данкана Кейта. Форвард был вынужден покинуть лед.

- Кажется, что там нет ничего серьезно, - приводит пресс-служба "Блэкхокс" слова Кенневилля. - Завтра у нас будет больше информации по Артему, после того как он пройдет медицинское обследование.

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