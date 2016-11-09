Кен Хичкок: "Якупову не надо ничего делать – только ждать своего шанса"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок подчеркнул, что нападающий Наиль Якупов не получает игрового времени, потому что другие форварды здоровы и приносят результат. Россиянин не был включен в состав "Блюз" на два последних матча. Предстоящую встречу с "Чикаго Блэкхокс", как ожидается, он также пропустит.

– Ему не нужно ничего делать, – приводит STL Today слова Хичкока. – Он просто должен быть готов, когда придет время. Об этом легко говорить, когда в команде 14 форвардов. Наши лучшие восемь нападающих здоровы и приносят победы. Любой тренер побоялся бы что-то меня в такой ситуации. Якупову нужно лишь ждать своего шанса и воспользоваться им. Это конкуренция внутри команды.