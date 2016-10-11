Кен Хичкок: "Якупов очень быстрый"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок отметил, что нападающий Наиль Якупов сможет принести пользу команде. По словам наставника, россиянин обладает хорошей скоростью и характером.

– Он очень быстрый. Обладает великолепной скоростью и может покрывать большое пространство очень быстро. Это как раз тот элемент игры, который нам необходим, – цитирует Хичкока официальный сайт НХЛ. – Надеемся, что у нас Якупов сможет вырасти в твердого игрока НХЛ. Думаю, что, учитывая его мастерство и характер, он сможет освоиться здесь. Надеюсь, что он станет надежным игроком основы, а также будет помогать при игре в большинстве.