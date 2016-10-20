Кен Хичкок: "Якупов хорошо вписался в состав Сент-Луиса"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок высоко оценил действия нападающего Наиля Якупова. По его словам, новичок пока справляется со своими обязанностями и хорошо вписался в команду.

- Он хорошо играет, вписался в команду, ищет себя, - приводит официальный сайт НХЛ слова Хичкока. - Он хочет стать надежным партнером. Хорошо то, что от него ничего не ждут. Ему надо только много работать, вносить свой вклад в игру команды. И пока он справляется.

Он прибавляет с каждой игрой. Вчера он провел свой лучший матч (с "Ванкувером" (1:2 ОТ). - Прим. "СЭ"). Мы подняли его выше. В нем есть то, что нужно нам. У него есть скорость, он умеет играть с хода. Это поможет нам.

Он уникальный игрок. Он отличается от тех, кто играет у нас. Уровень энергии другой, когда он на льду, и это идет нам на пользу. Мы выпускаем его при игре пять на пять, через пару недель попробуем его подпускать к реализации большинства. Но сейчас для нас главное, чтобы он стал хорошим игроком в равных составах.