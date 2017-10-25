Кен Хичкок: "В атаке "Далласа" боролись два человека"

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок посетовал на отношение игроков к матчу регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо" (3:5). По его словам, не все были вовлечены в игру.

– Первые два периода были разочаровывающими, – цитирует официальный сайт "Далласа" Хичкока. – Мы играли слишком медленно, легко расставались с шайбой. Такое бывало и раньше. Пытаемся решить проблему. О чем говорил после матча? А о чем тут говорить? Я не вижу смысла. Боролись только два человека в атаке. Если мы хотим быть большой командой, побеждать, то должны быть более вовлеченными в игру. Все должны вносить вклад и бороться.