Кен Хичкок: "В атаке "Далласа" боролись два человека"

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок посетовал на отношение игроков к матчу регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо" (3:5). По его словам, не все были вовлечены в игру.
– Первые два периода были разочаровывающими, – цитирует официальный сайт "Далласа" Хичкока. – Мы играли слишком медленно, легко расставались с шайбой. Такое бывало и раньше. Пытаемся решить проблему. О чем говорил после матча? А о чем тут говорить? Я не вижу смысла. Боролись только два человека в атаке. Если мы хотим быть большой командой, побеждать, то должны быть более вовлеченными в игру. Все должны вносить вклад и бороться.
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bezik
Ну Хичкок опять ищет виноватых. В СЛБ искал - уволили. Здесь тоже начинает. А где нормально поставленная игра в обороне? Может, защи и не уровня Предс, но уж 4 от Колорадо многовато.
12:26