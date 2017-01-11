Кен Хичкок: "Тарасенко заслужил вызов на Матч звезд"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок заявил, что российский форвард Владимир Тарасенко заслужил вызов на Матч звезд НХЛ своей работой на площадке, а также сравнил игрока с легендарным Бреттом Халлом. Звездный уик-энд стартует в Лос-Анджелесе с 29 января. В текущем сезоне 25-летний россиянин набрал 43 (20+23) очка в 41 матче регулярного чемпионата.

– Он заслужил этот вызов, – цитирует St. Louis Post-Dispatch Хичкока. – В прошлом году он попал на Матч звезд за счет набранных очков. В этот раз его позвали за работу на площадке. Он один из самых эффективных игроков нашей команды. Я уже говорил раньше, что он похож на Бретта Хала, тоже недооценен как распасовщик. У него отличная способность контролировать шайбу и видеть открытых игроков на площадке. Он с каждым годом становится все лучше. Он проделал чертовски хорошую работу.