Кен Хичкок: "Тарасенко не забивает? У него почти нет моментов"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок после поражения от "Оттавы" (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что у российского форварда "Блюз" Владимира Тарасенко появились проблемы с реализацией и созданием моментов. В текущем сезоне 25-летний форвард набрал 45 (20+25) очков в 45 встречах регулярного чемпионата. В последний раз россиянин забивал 8 января в игре с "Далласом" (4:3).

– Тарасенко не забивает? В последних матчах у него почти не было моментов, – цитирует сайт "Сент-Луиса" Хичкока. – То, что сейчас у него нет голов – это одна проблема, другая заключается в том, что у него нет шансов забивать. Даже на добивании. В ближайшее время мы с ним поговорим об этом и решим, как его звену лучше организовать игру в атаке.