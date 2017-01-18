11:40 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кен Хичкок: "Тарасенко не забивает? У него почти нет моментов"

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Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок после поражения от "Оттавы" (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что у российского форварда "Блюз" Владимира Тарасенко появились проблемы с реализацией и созданием моментов. В текущем сезоне 25-летний форвард набрал 45 (20+25) очков в 45 встречах регулярного чемпионата. В последний раз россиянин забивал 8 января в игре с "Далласом" (4:3).

– Тарасенко не забивает? В последних матчах у него почти не было моментов, – цитирует сайт "Сент-Луиса" Хичкока. – То, что сейчас у него нет голов – это одна проблема, другая заключается в том, что у него нет шансов забивать. Даже на добивании. В ближайшее время мы с ним поговорим об этом и решим, как его звену лучше организовать игру в атаке.

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