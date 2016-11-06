08:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кен Хичкок: "Тарасенко нашел свои ноги и решил исход матча с "Коламбусом"

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Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок высоко оценил игру нападающего Владимира Тарасенко, которой стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" (2:1 ОТ). По словам специалиста, россиянин заряжал команду и вел ее за собой.

- Тарасенко провел хороший матч. Мне понравилось, что он нашел свои ноги и показал качественное катание, - приводит Stltoday слова Хичкока. - Он стал человеком, который решил исход встречи. Когда это делают лучшие игроки, то это заряжает команду. Мне это нравится.

Сейчас "Сент-Луис" борется за каждый гол, атаку, за реализацию моментов. Никто не будет жалеть нас. Нужно отчаянно работать. Сегодня нам удалось сделать несколько важных шагов. В этой встрече в борьбу было вовлечено больше игроков, чем раньше.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kargot

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