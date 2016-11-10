09:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кен Хичкок: "Сент-Луис" зарабатывает удаления в решающие моменты матча"

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Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок разочарован поражением в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Чикаго" (1:2 ОТ). По словам специалиста, его подопечные зарабатывают удаления в решающие моменты игры.

Отметим, в этой встрече российский нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин забросил победную шайбу и оформил "хет-трик Горди Хоу".

- Мы слишком часто удаляемся, когда на кону стоит результат, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Хичкока. - Нам приходится тратить много сил. В двух играх подряд мы заработали три удаления в третьем периоде. Это не лучший способ, удаления одни и те же.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/blackhawks-defeat-blues-win-seventh-straight/c-283586100

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