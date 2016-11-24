09:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кен Хичкок: "Сент-Луис" по-прежнему испытывает проблемы с игровой дисциплиной"

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Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Вашингтона" (3:4) назвал главными причинами неудачи глупые удаления и отсутствие игровой дисциплины. По словам специалиста, такие встречи должны посылать сигнал игрокам и заставлять их делать правильные выводы.

– Нас снова подвели глупые удаления, – приводит stltoday.com слова Хичкока. – Это говорит о том, что команда по-прежнему испытывает проблемы с игровой дисциплиной. "Хватание" штрафов – это не то, чем должны заниматься игроки. При этом раз за разом удаляются одни и те же. Мы стареемся донести до них, что нельзя наступать на одни и те же грабли.

Во втором периоде мы сумели вернуться в игру, зацепились, это дало команде определенный импульс. Однако следом вновь были наказаны соперником, опять были вынуждены отыгрывать две шайбы. Команда играла медленно. Такие встречи должны посылать сигнал игрокам и заставлять их делать правильные выводы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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roughboy

так-то блюз играл второй день подряд.. странно было бы ожидать свежести и возможности носиться постоянно..

10:22

anseal-nsk

Такие встречи должны посылать сигнал руководству клуба, что кое-кому давно пора на пенсию.

10:18

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