Кен Хичкок: "Радулов, Бенн и Сегин могут отлично сыграться в одном звене"

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок заявил, что знает о возможностях нападающего Александра Радулова, против которого играли его команды. Напомним, что 31-летний хоккеист заключил с клубом контракт на пять лет с зарплатой в 31,25 миллиона долларов.

– Я работал с командами, которые играли против Радулова в НХЛ и на уровне сборных, – цитирует NBC Хичкока. – Он добавляет игре интенсивности. Это заметный игрок, на него можно положиться. То же самое я могу сказать о Бенне и Сегине. Они смогут отлично сыграться, если я поставлю их в одно звено.

В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".