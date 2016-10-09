Кен Хичкок: "Мы не будем торопиться в работе с Якуповым"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок подчеркнул, что команда не будет форсировать адаптацию новичка Наиля Якупова в команде. По словам специалиста, он намерен работать над сильными сторонами российского хоккеиста без спешки.

– Мы планируем использовать Якупова не так, как многие думают, – приводит официальный сайт НХЛ слова Хичкока. – У него есть определенный набор навыков, и мы намерены его улучшать. Нужно будет работать над игрой без шайбы, а это займет время. Мы никуда не торопимся. Забегать вперед никто не собирается. Нам нужно четко определить его сильные стороны и сконцентрироваться на этом. Остальному можно научить. В общем, будем работать. Может понадобиться полгода или четыре месяца, чтобы все заработало. Но мы хотим, чтобы он совершенствовал свои сильные стороны каждый день и обретал уверенность.