11:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кен Хичкок: "Мне предлагали выйти на матч в сомбреро"

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Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок объяснил выбор шляпы, в которой он вышел на матч "Зимней классики" НХЛ с "Чикаго" (4:1). Специалист признался, что ему предлагали надеть сомбреро.

– Шляпу выбирал не я, это сделали ребята из магазина, – цитирует Yahoo! Sports Хичкока. – Мне сказали, что это лучший магазин, и я туда пошел. Парень там предлагал мне взять сомбреро, но я сказал, что достаточно круглый для этого. Поэтому мы остановили выбор на классической федоре. Потом я попросил игроков одобрить мой выбор. Они голосовали. Если бы ребята проголосовали против, я бы не надел ее. Но они одобрили шляпу. Перед игрой им нужно было повеселиться.

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