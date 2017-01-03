Кен Хичкок: "Мне предлагали выйти на матч в сомбреро"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок объяснил выбор шляпы, в которой он вышел на матч "Зимней классики" НХЛ с "Чикаго" (4:1). Специалист признался, что ему предлагали надеть сомбреро.

– Шляпу выбирал не я, это сделали ребята из магазина, – цитирует Yahoo! Sports Хичкока. – Мне сказали, что это лучший магазин, и я туда пошел. Парень там предлагал мне взять сомбреро, но я сказал, что достаточно круглый для этого. Поэтому мы остановили выбор на классической федоре. Потом я попросил игроков одобрить мой выбор. Они голосовали. Если бы ребята проголосовали против, я бы не надел ее. Но они одобрили шляпу. Перед игрой им нужно было повеселиться.