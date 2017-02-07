Кен Хичкок: "Горжусь работой в "Сент-Луисе"

Бывший главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок после увольнения выступил с заявлением, в котором поблагодарил клуб и отметил, что работа в "Блюз" стала одним из лучших периодов в его карьере. 65-летний канадец был наставником Сент-Луиса с 2011 года.

– Когда думаю о времени в "Сент-Луисе", то понимаю, что запомню его как один из лучших периодов в моей карьеры, – цитирует Хичкока St. Louis Post-Dispatch. – Хочу поблагодарить руководство за предоставленную возможность быть частью такого легендарного клуба. Друзья, которых я приобрел здесь, останутся на всю жизнь.

Я горжусь нашими выступлениями и также хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми делил скамейку, технический и медицинский персонал клуба. Благодарю всех наших болельщиков за поддержку.

Мне очень повезло поработать со многими замечательными игроками, и я ценю вашу преданность.

Отдельное спасибо Майку Йео. Он настоящий профессионал, источник знаний и опора для главного тренера. "Сент-Луис" находится в надежных руках.