Кен Хичкок: "Барбашев своей игрой в АХЛ заслужил право попробовать свои силы в главной команде"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок высказал мнение о том, что у российского форварда Ивана Барбашева есть хорошие шансы заиграть в главной команде. По словам канадского специалиста, 21-летний форвард проводит отличный сезон в АХЛ.

- В АХЛ Барбашев смотрится просто здорово, игрок заслужил право попробовать свои силы в основной команде, - приводит официальный сайт "Блюз" слова Хичкока. - Не знаю, что еще могу сейчас сказать о нем, кроме того, что он отличный хоккеист и проводит великолепный сезон в АХЛ. Посмотрим на него в деле, а дальше будем действовать по ситуации. У нас есть один очень удачливый игрок и двое ребят, которые рады взять россиянина под свое крыло и помочь ему адаптироваться в их звене.

