Кэм Нили: "Бостон" счастлив сыграть в "Зимней классике" с другой командой "Оригинальной шестерки"

Президент "Бостона" Кэм Нили признался, что его клуб будет рад в третий раз принять участие в "Зимней классике". Соперником "Брюинз" будет "Чикаго". Игра состоится 1 января 2019 года на домашней арене спортивных команд Университета Нотр-Дама.
- "Бостон" счастлив сыграть в "Зимней классике" с другой командой "Оригинальной шестерки", - приводит российская версия официального сайта Нили. - Богатая история Notre Dame Stadium хорошо известна, мы будем рады сыграть на этой культовой арене. Мы надеемся, что участие в столь уникальном мероприятии предоставит нашим болельщикам новый хоккейный опыт, который мы сможем использовать для развития игры и привлечения новых поклонников.
"Чикаго" и "Бостон" сыграют в 11-й "Зимней классике" в 2019 году
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/chicago-and-boston-to-play-in-winter-classic-2019/c-293113036