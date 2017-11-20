Кэм Нили: "Бостон" счастлив сыграть в "Зимней классике" с другой командой "Оригинальной шестерки"

Президент "Бостона" Кэм Нили признался, что его клуб будет рад в третий раз принять участие в "Зимней классике". Соперником "Брюинз" будет "Чикаго". Игра состоится 1 января 2019 года на домашней арене спортивных команд Университета Нотр-Дама.

- "Бостон" счастлив сыграть в "Зимней классике" с другой командой "Оригинальной шестерки", - приводит российская версия официального сайта Нили. - Богатая история Notre Dame Stadium хорошо известна, мы будем рады сыграть на этой культовой арене. Мы надеемся, что участие в столь уникальном мероприятии предоставит нашим болельщикам новый хоккейный опыт, который мы сможем использовать для развития игры и привлечения новых поклонников.

"Чикаго" и "Бостон" сыграют в 11-й "Зимней классике" в 2019 году