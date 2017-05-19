Кэм Фаулер: "У "Анахайма" не было паники, когда "Нэшвилл" сравнял счет"

Защитник "Анахайма" Кэм Фаулер после победы в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли над "Нэшвиллом" (3:2 ОТ) отметил, что его команда смогла сохранить настрой, когда соперник сравнял счет. "Дакс" сравняли счет в серии – 2-2.

– Это большая победа, – приводит официальный сайт НХЛ слова Фаулера. – Конечно, неприятно позволять сопернику сравнивать счет, ведя две шайбы, но в конце концов мы собрались и добыли победу. Это очень приятно.

Никакой паники не было, после третьего периода мы просто забыли о произошедшем. Нельзя зацикливаться на том, что уже случилось. Конечно, мы были расстроены. Но в нашей раздевалке полно ребят, которые обладают лидерскими качествами, что на таком уровне крайне необходимо. Мы сделали несколько глубоких вздохов, пережили пять неприятных минут в начале овертайма, потом почувствовали свою игру и в результате нам немного повезло с рикошетом.