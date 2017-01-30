10:33 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кэм Аткинсон: "Потрачу призовые Матча звезд НХЛ на подготовку к свадьбе"

0
0
0

Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон после победы в Матче звезд НХЛ-2017 поздравил форварда "Филадельфии" Уэйна Симмондса, который был признан MVP встречи. Он добавил, что потратит призовые деньги на подготовку к свадьбе.

– Рад, что Симмондс стал MVP Матча звезд НХЛ, – приводит официальный сайт НХЛ слова Аткинсона. – Вернуться на лед арены и сыграть перед болельщиками клуба, который когда-то его задрафтовал, – очень волнительный для него момент, так что он этот титул, конечно, заслужил. Главное – что мы выиграли и сможем поделить миллион долларов призовых!

Что сделаю с деньгами? Летом меня ждет свадьба в Коннектикуте, а это недешевое удовольствие. Эти деньги очень помогут с оплатой всех предстоящих расходов. Гавайи? Никаких Гавайев, даже не подбрасывайте моей невесте таких мыслей!

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ