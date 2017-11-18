Кэм Аткинсон: "Надеюсь, "Коламбус" завоюет Кубок Стэнли"

Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон, подписавший новый контракт с клубом, рассчитывает, что его команде удастся побороться за Кубок Стэнли. Также он отметил, что переговоры о контракте его беспокоили, так как он пропустил четыре матча в этом сезоне из-за травмы верхней части тела и болезни.

- Ни для кого не секрет, что я хотел играть здесь с самого начала моей карьеры, и я хочу завершить ее здесь, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Аткинсона. - Я подписал контракт прежде всего потому, что знаю в каком направлении развивается команда. У нас молодой состав, мы будем прибавлять, станем еще сильнее и, как я надеюсь, завоюем Кубок Стэнли.

Если хоккеист, оказавшийся в моем положении, скажет вам, что не думает о переговорах, не переживает о том, что его ждет, значит он врет. Можно играть хорошо или не очень, но думать об этом будешь обязательно. От этого очень многое зависит. Для меня и моей семьи очень важно, что все разрешилось в начале сезона.