10:27 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кэлвин Пикар: "Столкновение с Малкиным повлияло на мою игру"

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Вратарь "Колорадо" Кэлвин Пикар уверен, что столкновение с нападающим Евгением Малкиным в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (4:3 ОТ) повлияло на его игру.

В середине третьего периода 30-летний россиянин поразил ворота "Эвеланш", но гол был отменен из-за нарушения правил. Форвард клюшкой задел голкипера соперника.

- Пугало то, что все произошло за секунды до того, как они отправили шайбу в сетку, - приводит официальный сайт НХЛ слова Пикарда. - Думаю, что это повлияло на то, как я сыграл.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/gabriel-landeskog-helps-avalanche-rally-for-win/c-282774038

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