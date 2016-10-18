Кэлвин Пикар: "Столкновение с Малкиным повлияло на мою игру"

Вратарь "Колорадо" Кэлвин Пикар уверен, что столкновение с нападающим Евгением Малкиным в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (4:3 ОТ) повлияло на его игру.

В середине третьего периода 30-летний россиянин поразил ворота "Эвеланш", но гол был отменен из-за нарушения правил. Форвард клюшкой задел голкипера соперника.

- Пугало то, что все произошло за секунды до того, как они отправили шайбу в сетку, - приводит официальный сайт НХЛ слова Пикарда. - Думаю, что это повлияло на то, как я сыграл.