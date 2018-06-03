Кэллахэн выбыл на пять месяцев

Нападающий "Тампа-Бэй" Райан Кэллахэн перенес операцию на плече, информирует пресс-служба клуба. Ожидается, что форвард выбыл на пять месяцев. Вероятно, он пропустит начало регулярного чемпионата-2018/19.

В прошедшем сезоне Кэллахэн провел 82 матчах НХЛ, из них 15 - в плей-офф. Всего на его счету 21 (7+14) очко при показателе полезности "-3".