Каждый второй телевизор в Вашингтоне показывал пятый матч финала

Пятый матч финала Кубка Стэнли "Вегас" - "Вашингтон" (3:4) имел очень высокий рейтинг в столице США. Его смотрел почти каждый второй из жителей, включивших телевизор.

Как сообщает NBC Sports, матч имел рейтинг 25 процентов в городе. Это самый высокий рейтинг за всю историю показа игр команды на NBC. Кроме того, доля матча составила 45 процентов. Это означает, что почти каждый второй из тех, кто смотрел телевизор в этот момент, наблюдал именно за хоккейным матчем.

"Вашингтон" выиграл серию со счетом 4-1 и стал победителем Кубка Стэнли.