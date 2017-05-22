Кайл Террис: "Оттава" провела паршивую игру"

Нападающий "Оттавы" Кайл Террис после поражения в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли от "Питтсбурга" (0:7, 2-3) критично отозвался об игре своей команды. Он добавил, что "Сенаторз" необходимо забыть о неудаче и готовиться к следующей встрече.

– Это была паршивая игра, – приводит официальный сайт НХЛ слова Терриса. – Такое случается, но, конечно, мы сыграли очень плохо во всех возможных аспектах хоккея. Сейчас необходимо побыстрее забыть это поражение, перегруппироваться и подойти к шестому матчу в боевой форме. Мы были готовы к пятому матчу, но не сумели выполнить план на игру.