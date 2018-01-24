Кайл Окпосо: "Антипин очень умный игрок, у него есть атакующий инстинкт"

Нападающий "Баффало" Кайл Окпосо заявил, что его одноклубник защитник Виктор Антипин будет хорошо смотреться в команде после возвращения в состав. Также хоккеист отметил пас россиянина и отметил, что его помощь понадобится команде в этом сезоне.

– Очень-очень умный игрок, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Окпосо. – Здорово пасует в отрыв. У него однозначно есть этот атакующий инстинкт. У Виктора был сложный отрезок, но я не сомневаюсь в том, что, когда он вернется в состав, будет смотреться хорошо. Он работает над своей игрой каждый день. Надеюсь, психологически он достаточно крепок, потому что его помощь нам понадобится.

Напомним, что Антипин восстанавливается после гриппа и на данный момент неизвестно, когда он сможет выйти на лед. 25-летний защитник проводит свой первый сезон в НХЛ​, в 24 встречах регулярного чемпионата он сделал 4 результативные передачи и заработал показатель полезности "-3".