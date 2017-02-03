18:54 | ХОККЕЙ — НХЛ

Каспарайтис посетил тренировку "Питтсбурга"

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Бывший хоккеист Дарюс Каспарайтис посетил тренировку "Питтсбурга" в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". 44-летний литовец выступал за "Пингвинов" с 1996 по 2002 год.

Каспарайтис играл в НХЛ за такие команды, как "Айлендерс", "Колорадо" и "Рейнджерс", в России поиграл за "Ак Барс" и СКА, также на его счету серебряная и бронзовая награды Олимпиды 1998 и 2002 года в составе сборной России.

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Материалы REN-TV

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