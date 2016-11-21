20:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Картер, Уорд и Бэкстрем - три звезды недели в НХЛ

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НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список трех звезд прошедшей недели. Первой звездой признан нападающий "Лос-Анджелеса" Джефф Картер. "Кингз" одержали победы в трех матчах из четырех, форвард набрал 6 (4+2) очков.

Вратарь "Каролины" Кэм Уорд – вторая звезда недели. Он отразил 96,4 процента бросков по своим воротам, а "Харрикейнз" победили во всех трех играх.

Третьей звездой недели признан нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем. Шведский форвард набрал 8 (4+4) очков, а "Кэпиталз" в четырех играх одержали две победы.

 

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