Картер, Уорд и Бэкстрем - три звезды недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список трех звезд прошедшей недели. Первой звездой признан нападающий "Лос-Анджелеса" Джефф Картер. "Кингз" одержали победы в трех матчах из четырех, форвард набрал 6 (4+2) очков.

Вратарь "Каролины" Кэм Уорд – вторая звезда недели. Он отразил 96,4 процента бросков по своим воротам, а "Харрикейнз" победили во всех трех играх.

Третьей звездой недели признан нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем. Шведский форвард набрал 8 (4+4) очков, а "Кэпиталз" в четырех играх одержали две победы.