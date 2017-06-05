Картер Роуни: "Конфликт Малкина с болельщиками "Нэшвилла" - это все эмоции"

Нападающий "Питтсбурга" Картер Роуни отметил, что форвард "Пингвинз" Евгений Малкин чуть не ударил болельщика "Нэшвилла" клюшкой после третьего матча (1:5, 2-1) на эмоциях. По его словам, россиянин не любит проигрывать и хочет вести всех за собой.

- Это все эмоции, ведь идет финал Кубка Стэнли, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Роуни. - У всех они бьют через край. Но надо сохранять спокойствие, ведь взлеты и падения неизбежны. Нельзя терять самообладание, тогда у нас будет шанс. Я могу его понять - он не любит проигрывать, и в такие моменты хочет вести всех за собой.