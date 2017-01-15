Картер принес "Лос-Анджелесу" победу над "Виннипегом"

"Лос-Анджелес" обыграл "Виннипег" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Кингз" голами отметились Мариан Габорик и Дастин Браун. В дополнтельное время победу своей команде принес Джефф Картер. У гостей по шайбе забросили Дрю Стэффорд и Дастин Бафлин. "Джетс" потерпели уже третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес Кингз" – "Виннипег Джетс" – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Габорик – 3 (Копитар, Мартинес), 3:19 – 1:0. Стэффорд – 4 (бол., Перро, Шайфли), 35:06 – 1:1. Бафлин – 7 (бол., Уилер, Перро), 47:38 – 1:2. Браун – 6 (Копитар, Форборт), 54:52 – 2:2. Картер – 23 (Маззин, Копитар), 61:36 – 3:2.
Вратари: Будай – Хатчинсон.
Штраф: 8 – 8.
Броски: 38 (15+10+11+2) – 28 (9+7+11+1).