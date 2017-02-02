Картер, Монахэн и Маршан - три звезды дня в НХЛ

НХЛ объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня. Первой звездой признан форвард "Лос-Анджелеса" Джефф Картер, на счету которого дубль в ворота "Колорадо" (5:0). В текущем сезоне 32-летний канадец набрал 46 (26+20) очков в 51-й встрече.

Вторым лучшим игроком стал нападающий "Калгари" Шон Монахэн, дважды реализовавший большинство в игре с "Миннесотой" (5:1). 22-летний хоккеист набрал 33 (18+15) балла в 52 матчах.

Третьей звездой игрового дня признан форвард "Бостона" Брэд Маршан, несмотря на поражение от "Вашингтона" (3:5). Нападающий набрал 3 (2+1) очка, дважды забив в большинстве. В этом сезоне у 28-летнего канадца 54 (23+31) балла в 54 встречах.