Картер, Дюбуа и Кросби - звезды дня в НХЛ

Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий "Лос-Анджелеса" Джефф Картер, информирует официальный сайт НХЛ. Форвард в матче с "Аризоной" (4:2) оформил хет-трик.
Второй звездой стал форвард "Коламбуса" Пьер-Люк Дюбуа, тиакже оформивший хет-трик в матче с "Калгари" (5:1).
Тройку лучших замкнул капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в бейсбольном стиле забросил победную шайбу в матче с "Нью-Джерси" (4:3 ОТ).
- Нью-Джерси Дэвилз
- Питтсбург Пингвинз
- Аризона Койотс
- Коламбус Блю Джэкетс
- Лос-Анджелес Кингз
- Сидни Кросби
- Калгари Флэймз
- Джефф Картер
- Пьер-Люк Дюбуа
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