Картер, Дюбуа и Кросби - звезды дня в НХЛ

Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий "Лос-Анджелеса"​ Джефф Картер, информирует официальный сайт НХЛ. Форвард в матче с "Аризоной" (4:2) оформил хет-трик.

Второй звездой стал форвард "Коламбуса" Пьер-Люк Дюбуа, тиакже оформивший хет-трик в матче с "Калгари" (5:1).

Тройку лучших замкнул капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в бейсбольном стиле забросил победную шайбу в матче с "Нью-Джерси" (4:3 ОТ).