"Каролина" заявит на матч НХЛ менеджера по экипировке

Сегодня на тренировке "Каролины" травму получил голкипер Кэм Уорд, сообщает Raleigh News and Observe. Ввиду травмы основного вратаря в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса", который состоится 11 января в 3:00 по московскому времени, примет участие Майкл Лейтон. В заявке вновь окажется менеджер по экипировке клуба Жорже Алвес.

Это уже не первый раз, когда Алвес помогает клубу таким образом. 1 января в матче с "Тампа-Бэй" (1:3) менеджер вышел на лед за 8 секунд до конца встречи из-за проблем у голкипера Эдди Лэка.