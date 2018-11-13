"Каролина" в овертайме обыграла "Чикаго", Свечников набрал два очка

"Каролина" обыграла "Чикаго" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Майкл Ферланд и Себастьян Ахо. Два очка за результативные пасы набрал российский форвард Андрей Свечников. У "ЧИкаго" забивали Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт.

"Каролина" набрала 19 очков и занимает девятое место на Востоке. У "Чикаго" 16 очков и 12-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Чикаго" - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Тэйвз - 9 (Йокихарью, Кейн), 9:07 - 0:1. Дебринкэт - 9 (Кахун, Кемпф), 30:49 - 0:2. Терявяйнен - 4 (бол., Ахо), 34:07 - 1:2. Ферланд - 9 (бол., Свечников), 35:13 - 2:2. Ахо - 5 (Фольк, Свечников), 61:16 - 3:2.

Вратари: Дарлинг - Уорд.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 40 (11+18+8+3) - 35 (12+16+7+0).

Наши: Свечников (15.25/3/-1) - Анисимов (14.28/3/0).

13 ноября. Роли. PNC Arena.

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