"Каролина" в гостях обыграла "Оттаву"

"Каролина" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла "Оттаву" со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Джастин Уильямс.

Российский форвард гостей Андрей Свечников провел на льду 12 минут 34 секунды и нанес три броска. На его удалении соперник забросил шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Каролина" - 4:5 (0:2, 4:2, 0:1)

Голы: Фольк - 3 (бол., Терявяйнен, Ахо), 1:12 - 0:1. Макгинн - 3 (мен.), 4:28 - 0:2. Дюшен - 18 (Райан, Воланин), 22:32 - 1:2. Славин - 4 (Раск), 26:13 - 1:3. Дзингел - 17 (бол., Тирни), 32:17 - 2:3. Хэмилтон - 6 (Ахо, Макгинн), 34:54 - 2:4. Балцерс - 1 (Тирни, Бедкер), 39:12 - 3:4. Пажо - 1 (Стоун, Демело), 39:20 - 4:4. Уильямс - 9 (бол., Терявяйнен, Фольк), 47:34 - 4:5.

Вратари: Хегберг (Нильссон, 26:13, 58:40 - 58:53, 59:01) - Мразек.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (10+19+2) - 29 (11+8+10).

Наши: - - Свечников (12.34/3/0).

6 января. Оттава. Canadian Tire Centre.