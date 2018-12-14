"Каролина" уступила "Монреалю", несмотря на дубль Свечникова

"Каролина" на выезде проиграла "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Харрикейнз".

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников​ оформил дубль и был признан второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Каролина" - 6:4 (0:0, 2:1, 4:3)

Голы: Свечников - 7 (Песке, Славин), 22:53 - 0:1. Пека - 2 (Шапу, Агостино), 33:51 - 1:1. Питри - 6 (Доми), 36:59 - 2:1. Свечников - 8 (Уильямс, Валлмарк), 40:23 - 2:2. Галлахер - 14 (Дано), 40:45 - 3:2. Лехконен - 6 (Дано, Агостино), 44:22 - 4:2. Славин - 3 (Ди Джузеппе), 50:51 - 4:3. Э. Шоу - 9 (Уэбер, Друэн), 52:24 - 5:3. Ахо - 9 (Терявяйнен, Песке), 55:38 - 5:4. Питри - 7 (п.в.), 58:01 - 6:4.

Вратари: Прайс - Мразек (57:47 - 58:01, 58:07).

Штраф: 6 - 14.

Броски: 40 (12+17+11) - 31 (4+11+16).

Наши: - - Свечников (16.46/7/-1).

14 декабря. Монреаль. Centre Bell.