"Каролина" разгромила "Тампу", "Детройт" обыграл "Питтсбург"

"Каролина" обыграла "Тампу-Бэй" в предсезонном матче - 6:1. В составе "Лайтнинг" 24 минуты 9 секунд отыграл защитник Михаил Сергачев, Олег Сосунов провел на льду 16 минут 27 секунд.

В еще одном матче "Детройт" в овертайме победил "Питтсбург" - 3:2.

НХЛ

Контрольные матчи

"Каролина" - "Тампа-Бэй" - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Куокканен - 1 (бол., Уильямс, Славин), 13:29 - 1:0. Хэмилтон - 1 (Де Хаан, Смаллмэн), 37:04 - 2:0. Нечас - 1 (Фольк, Фегеле), 39:35 - 3:0. Катчук - 1 (Эрне, Фут), 40:50 - 3:1. Ферланд - 1 (бол., Куокканен, Уильямс), 50:57 - 4:1. Готье - 1 (Руа, Смаллмэн), 54:11 - 5:1. Славин - 1 (бол., Куокканен, Уильямс), 57:11 - 6:1.

Вратари: Дарлинг (Бут, 30:06) - Паскуале.

Броски: 35 (12+10+13) - 27 (11+7+9).

Наши: - - Сосунов (16:27/1/-1), Сергачев (24:09/4:1).

20 сентября. Роли. PNC Arena.

"Детройт" - "Питтсбург" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Грант - 1 (Симон, Раст), 20:18 - 0:1. Хэмилтон - 1 (Чоловски, Форд), 36:17 - 1:1. Хаггерти - 1 (Эддисон), 49:02 - 1:2. Йокинен - 1 (Дженсен, Эн), 50:00 - 2:2. Расмуссен - 1 (Ларкин, Чоловски), 61:32 - 3:2.

Вратари: Ховард (Сятери, 29:24) - Джерри.

Броски: 44 (12+19+10+3) - 30 (12+6+12+0).

20 сентября. Детройт. Little Caesars Arena.