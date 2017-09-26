"Каролина" разгромила "Эдмонтон"

"Каролина" в предсезонном матче разгромила "Эдмонтон" - 6:2. Дублями отметились два хоккеиста "Харрикейнз" - финн Теуво Терявяйнен и канадец Джордан Стаал.

"Анахайм" оказался сильнее "Аризоны" - 6:4. Две шайбы забросил канадский нападающий "Дакс" - Ник Ритчи. Российские хоккеисты на лед не выходили.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Эдмонтон" - "Каролина" - 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)



Голы: Терявяйнен - 1 (бол., Фольк), 6:25 - 0:1. Стром - 1 (Клефбом, Йокинен), 17:51 - 1:1. Терявяйнен - 2 (бол., Стаал, Линдхольм), 18:54 - 1:2. Валлмарк - 1 (мен., Джурис), 31:09 - 1:3. Куокканен - 1 (бол., Уильямс, Бин), 33:09 - 1:4. Ямамото - 1 (бол., Беннинг, Ньюджент-Хопкинс), 38:34 - 2:4. Стаал - 1 (Куокканен, Хэнифин), 40:42 - 2:5. Стаал - 2 (Куокканен, ван Римсдайк), 46:49 - 2:6.



Вратари: Тэлбот - Дарлинг.



26 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

"Аризона" - "Анахайм" - 4:6 (2:0, 2:3, 0:3)



Голы: Перлини - 1, 5:08 - 1:0. Вуд - 1 (бол., Дюклер, Коннотон), 17:17 - 2:0. Ритчи - 1 (мен.), 22:00 - 2:1. Шоу - 1 (мен.), 24:31 - 2:2. Стром - 1, 28:07 - 3:2. Кемпе - 1 (Дюклер), 35:41 - 4:2. Монтур - 1 (Петтерссон), 35:48 - 4:3. Расмуссен - 1 (Петтерссон, Монтур), 45:56 - 4:4. Ракелль - 1 (Кольяно, Ритчи), 51:58 - 4:5. Ритчи - 2, 56:02 - 4:6.



Вратари: Доминге - Миллер.



26 сентября. Глендейл. Gila River Arena.