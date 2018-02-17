"Каролина" пропустила 3 шайбы от "Айлендерс" и проиграла второй матч кряду

"Каролина" на своем льду потерпела поражение от "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:3). Это второе подряд поражение "Харрикейнз" и вторая кряду победа команды из Нью-Йорка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Айлендерс" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Бойчак - 4 (Нельсон, Джонстон), 30:06 - 0:1. Бовилье - 14, 52:00 - 0:2. Таварес - 30 (п.в.), 59:28 - 0:3.

Вратари: Уорд (57:37 - 59:28) - Грайсс.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 45 (16+12+17) - 22 (7+8+7).

17 февраля. Роли. PNC Arena.