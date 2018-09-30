"Каролина" проиграла "Нэшвиллу", Свечников отдал голевой пас

"Нэшвилл" обыграл "Каролину" в контрольном матче - 5:4 ОТ. Нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников отметился голевой передачей.
Контрольный матч
"Каролина" - "Нэшвилл" - 4:5 ОТ (2:2, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Джохансен - 3 (Арвидссон, Форсберг), 4:13 - 0:1. Уильямс - 1 (Стаал, Флери), 6:58 - 1:1. Фиала - 2 (Смит), 15:36 - 1:2. Ахо - 3, 15:56 - 2:2. Смит - 1 (бол., Арвидссон, Йоси), 30:23 - 2:3. Де Хаан - 1 (Терявяйнен), 42:28 - 3:3. Смит - 2 (бол., Форсберг), 43:02 - 3:4. Нечас - 3 (бол., Свечников, Славин), 54:53 - 4:4. Джохансен - 4 (Форсберг, Йоси), 60:21 - 4:5.
Вратари: Дарлинг (Мразек, 32:15) - Ринне (Сарос, 30:23).
Броски: 32 (9+9+14+0) - 32 (15+9+7+1).
Наши: Свечников (10:41/1/0) - -.