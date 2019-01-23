"Каролина" проиграла "Калгари", Свечников очков не набрал

"Калгари" в овертайме обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). "Флэймз" одержал третью подряд победу.

Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Каролина" – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кюлингтон – 3 (Хэтэуэй, Андерссон), 1:58 – 1:0. Хэмилтон – 7 (Макгинн, Славин), 15:48 – 1:1. Янковски – 8 (Баклунд, Броди), 26:40 – 2:1. Ахо – 22 (Терявяйнен, Уильямс), 59:16 – 2:2. Баклунд – 12 (Броди, Линдхольм), 60:15 – 3:2.

Вратари: Риттих – Мразек (58:37 – 59:16).

Штраф: 4 – 8.

Броски: 25 (8+3+13+1) – 35 (15+11+9+0).

Наши: – – Свечников (12.05/1/-1).

23 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.